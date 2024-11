Intempéries : la date de réouverture de la ligne TER entre Lyon et Saint-Etienne connue

Le soulagement pour les voyageurs.

La circulation entre Lyon et Saint-Étienne va reprendre plus tôt que prévu. A l'arrêt depuis les violentes intempéries d'octobre, la ligne sera de nouveau en service le lundi 4 novembre, dès 5h20.

Les travaux sur la section Givors-Saint-Étienne, durement touchée par des glissements de terrain et coulées de boue après le passage des tempêtes Kirk et Leslie, ont été réalisés plus rapidement que prévu grâce à une mobilisation sans relâche des équipes de SNCF Réseau, accompagnées de plusieurs entreprises locales pour des travaux d’assainissement et de terrassement.

La SNCF précise dans son communiqué que les circulations “se feront à vitesse normale sur la voie 2”, tandis que sur la voie 1, dans le sens Saint-Étienne-Givors, “la vitesse des trains sera ralentie” avec un retour complet à la normale prévue autour du 19 novembre. Le transport ferroviaire sera légèrement ajusté avec 49 allers-retours quotidiens (sur les 53 habituels) entre Lyon et Saint-Étienne, et des retards de 10 à 15 minutes pourraient persister.