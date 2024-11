Week-end prolongé de la Toussaint : d'importants bouchons attendus ce jeudi en Auvergne-Rhône-Alpes

Les automobilistes seront nombreux sur les routes à l'occasion du week-end prolongé de la Toussaint.

Bison Futé hisse le drapeau orange ce jeudi dans les deux sens de circulation (rouge pour les départs depuis l’Ile-de-France). Les principaux bouchons sont annoncés sur l’A1, l’A63, l’A7, l’A8, l’A50, l’A46 ou encore la N85.

Le reste du week-end s’annonce plus calme avec un drapeau vert sur tout le pays dans les deux sens de circulation. C’est une nouvelle fois en Ile-de-France que les ralentissements seront les plus nombreux avec une couleur orange samedi pour les retours et rouge dimanche toujours dans le sens des retours.