Lyon : prolongement des terrasses saisonnières jusqu'au 3 novembre

Les Lyonnais vont pouvoir profiter quelques jours de plus des terrasses

Annonce ce lundi de la Ville de Lyon. Les terrasses devaient normalement prendre fin ce jeudi 31 octobre. Elles resteront déployées jusqu'au 3 novembre.

"En vigueur depuis le 1er mars 2024, le nouveau règlement des terrasses est le résultat d’un travail de proximité, d’une longue concertation et d’une coopération réussie avec l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH). Il a permis un équilibre entre la vitalité économique de tous les acteurs et le respect de la tranquillité publique des riverains", assure la municipalité lyonnaise.

Le principal changement de ce nouveau règlement des terrasses de Lyon était en effet l’étendu de la période, du 1er mars jusqu’au 31 octobre, soit trois mois supplémentaires.