Mêler restauration et pièce surprise ? Lockers l'a fait !

Une expérience aussi gourmande qu'immersive, avec une jolie surprise pour les amateurs de karaoké...

Envie d'une expérience aussi gourmande que ludique ?

Alors rendez-vous chez Lockers, charmant restaurant du 6ème arrondissement lyonnais. Si le jour on peut y déguster de bons petits plats faits maisons, avec une formule qui change toute la semaine et une carte tous les trois mois, le soir venu, il se transforme en lieu où il fait bon prendre un verre entre amis et des DJ sets orientés variétés françaises.

Mais la vraie originalité de son concept se cache... derrière un miroir. En effet, les deux propriétaires Valentin Berlioz et Oscar Bon-Chabert ont eu l'idée géniale d'aménager une pièce secrète, à l'intérieur d'une ancienne chambre froide. Une pièce qui réveillera toutes les plus grandes voix de France puisqu'il s'agit d'une karaoké box, un lieu idéal pour s'égosiller en toute intimité sans importuner ses voisins.

Les propriétaires expliquent que "la karaoké box" est privatisable en début de soirée, mais qu'elle devient accessible librement pour tous les clients à partir de 22h.

"La box est privatisable de 17h à 22h et en accès libre ensuite pour nos clients jusqu’à 1h du matin. C’est très sympa, parfois, on envoie deux tables ensemble qui ne se connaissent pas et qui finissent par chanter ensemble"- Valentin Berlioz.

A l'heure où la concurrence se fait rude dans le milieu de la restauration, Lockers se démarque par une approche originale, qui devrait réussir à séduire tous les gourmands et curieux du 6ème arrondissement de Lyon. Une expérience immersive, à découvrir au 133 rue de Sèze, du mardi au vendredi de 12h à 1h et le samedi à partir de 17h jusqu'à 1h du matin.