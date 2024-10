Intempéries au sud de Lyon : le Premier ministre Michel Barnier en déplacement dans le Rhône ce vendredi

Il sera accompagné de la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher.

"Nous serons en déplacement demain dans le Rhône qui est un lieu où il y a eu des inondations. Je pense notamment à Givors, où l’eau est montée très brutalement." La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé ce jeudi matin sur France info sa venue ainsi que celle du Premier ministre, Michel Barnier, ce vendredi dans le Rhône.

Ce déplacement intervient une semaine après l’épisode cévenol ayant fait de lourds dégâts dans plusieurs départements de la région, dont le Rhône. Michel Barnier devrait présenter à cette occasion le troisième Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) avec l’objectif de "regarder si on va faire face à de nouveaux virus et comment on se prémunit, comment on organise le travail, comment on organise le temps dans les écoles, comment on protège les personnes âgées dans les Ehpad, comment on construit mieux et comment on adapte nos constructions pour faire face à des épisodes de grande chaleur ou à l’inverse d’inondations", a précisé Agnès Pannier-Runacher.

Une rencontre avec les commerçants et les entreprises touchés par les intempéries serait également au programme de ce déplacement dans le Rhône. A noter que le coût de ces dernières inondations a été évalué entre 350 et 420 millions d’euros selon la Caisse centrale de réassurance (CCR).