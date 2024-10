Règles douloureuses : Sciences Po Lyon met en place un dispositif d’absence pour ses étudiantes

Sciences Po Lyon a annoncé ce mercredi matin mettre en place un dispositif d’absence "pour règles incapacitantes".

"Cette initiative vise ainsi à garantir un environnement d’étude inclusif et bienveillant, en reconnaissant les défis et réalités de chaque étudiante et étudiant", justifie l’établissement.

Afin de bénéficier de ce dispositif permettant de justifier jusqu’à 15 jours d’absence par an, les étudiantes "devront fournir une attestation délivrée par un professionnel de santé agréé, que ce soit un médecin, une sage-femme ou un service de santé universitaire, ou une déclaration sur l’honneur certifiant leur situation".