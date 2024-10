Hans Zimmer à Lyon : un concert de rêve, mais à quel prix ?

Si l'annonce de la venue du compositeur a Lyon a enchanté les fans, le tarif des billets a fait l'effet d'une douche glacée...

Hans Zimmer : un concert événement à ne pas manquer

Il y a des concerts qui doivent s'anticiper. Et quand un célèbre compositeur de musiques de films annonce des dates françaises, il faut rapidement prendre ses places tant les billets s'arrachent rapidement, surtout quand le compositeur en question n'est autre que Hans Zimmer, le papa de la musique de Gladiator, le Roi Lion, Batman ou encore Inception.

Le 24 mars 2026, Hans Zimmer sera donc à la LDLC Arena dans le cadre de sa tournée mondiale "The Next Level". Un show grandiose, qui fait vivre une expérience immersive et intense aux spectateurs : en 2023, ses trois concerts à l'Accor Arena de Paris affichaient complet. Dans ce spectacle à la scénographie inédite, Hans Zimmer explore certaines de ses plus grands oeuvres en leur donnant un nouveau souffle, une belle façon de (re)découvrir des morceaux iconiques, qui ont beaucoup apporté au monde du cinéma.

« Une nouvelle vision, un nouveau voyage, qui vous plongera dans un spectacle magique propre à l’univers du compositeur » - organisateurs du show

Un rêve haut-de-gamme

Pour autant, le rêve a un certain coût. En effet, si le premier prix de la catégorie 3 s'affichait à 83€, toutes les places de cette catégorie se sont vendues à un temps record. S'il restait il y a quelques jours des places en catégorie 2 à 117,50, aujourd'hui ce n'est malheureusement plus le cas.

A l'heure où nous écrivons, les seules places disponibles commencent à 152€ pour la catégorie 1. On trouve aussi les billets en carré or à 186,50€, et la catégorie diamant, à 221€. Un prix conséquent, qui a fait réagir de nombreux fans sur les réseaux sociaux, frustrés de voir que l'événement est accessible à très peu de gens.

Néanmoins, le jeu en vaut la chandelle. Et puis, qui sait, les fêtes de fin d'année ne sont pas très loin, alors vous pouvez peut-être avoir un petit coup de pouce !