L'A47 entre Lyon et Saint-Etienne de nouveau accessible dès ce samedi matin

Annonce du ministre des Transports ce vendredi après-midi.

L’A47 entre Saint-Etienne et Lyon devrait rouvrir ce samedi matin à partir de 6h dans les deux sens de circulation. C’est le ministre des Transports, François Durovray, qui en a fait l’annonce ce vendredi après-midi à l’occasion de son déplacement à Givors, commune particulièrement touchée par les intempéries de jeudi.

L'A47 est actuellement fermée de l'échangeur n°11 "La Madeleine" et au niveau du noeud de Ternay avec des déviations pour les voitures par l'A89 et l'A72 ou par la D432 et l'A450. Des opérations de pompage massives avaient été mises en place nécessitant l'acheminement en renfort de moyens spécialisés nationaux.

Concernant le trafic des trains entre Lyon et Saint-Etienne, la circulation pourrait reprendre progressivement à partir de lundi matin.