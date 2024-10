Intempéries : les établissements scolaires et crèches fermés dans 51 communes du Rhône

Ce jeudi soir, ce sont déjà les vacances de la Toussaint pour des milliers d'enfants dans le Rhône.

Car la préfète Fabienne Buccio a pris un arrêté suite aux importantes intempéries de la journée, entraînant la fermeture des écoles, crèches, collèges, lycées et halte-garderies dans 51 communes du département.

Elle évoque "les risques importants de ruissellement et de débordement des cours d'eau qui impactent fortement la circulation dans le département" comme raisons pour prendre son arrêté. Mais aussi les "risques importants de chutes d'arbres et de glissements de terrain", les "flux de circulation que les établissements d'enseignement publics et privés peuvent induire" et "la nécessité de limiter les déplacements dans le département".

Les 51 communes du Rhône où les établissements scolaires et crèches resteront fermés vendredi :

Beauvallon

Brignais

Brindas

Chabanière

Chaponost

Charbonnières-les-Bains

Charly

Chassagny

Chaussan

Craponne

Dardilly

Echalas

Francheville

Givors

Grézieu-la-Varenne

Grigny

La Mulatière

La-Tour-de-Salvagny

Les Haies

Longes

Marcy-l'Etoile

Messimy

Millery

Montagny

Mornant

Orliénas

Oullins-Pierre-Bénite

Pollionnay

Riverie

Rontalon

Saint-Andéol-le-Chateau

Saint-André-la-Côte

Saint-Didier-sous-Riverie

Saint-Jean-de-Touslas

Saint-Laurent-d'Agny

Saint-Martin-en-Haut

Saint-Maurice-sur-Dargoire

Saint-Romain-en-Gier

Saint-Sorlin

Sainte Catherine

Sainte Consorce

Soucieu-en-Jarrest

Saint-Genis-Laval

Saint-Genis-les-Ollières

Sainte-Foy-lès-Lyon

Taluyers

Tassin-la-Demi-Lune

Thurins

Treves

Vaugneray

Vourles