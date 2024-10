Surprise : le parc Sergent Blandan se met au vert pour 2026 !

Avec plus de 1000 arbres et 2 hectares supplémentaires, le parc Blandan 2.0 promet de jolies surprises !

Parc Sergent Blandan : cap sur un espace encore plus vert !

C'est reparti pour un tour ! Après deux phases d'aménagement, le parc Sergent Blandan, situé à la croisée des 3ème, 7ème et 8ème arrondissements lyonnais, va de nouveau être en travaux à partir de novembre 2024. La raison ? La Métropole de Lyon veut végétaliser au maximum le parc. Un projet ambitieux, mais nécessaire pour cet endroit devenu un point de rendez-vous de nombreux locaux, comme l'explique la maire du 7ème arrondissement Fanny Dubot, qui le qualifie de "refuge et lieu d'adaptation face aux enjeux climatiques".

Et pour ça, la ville a prévu d'ajouter plus de 1000 arbres dans le parc, ce qui permettrait de multiplier les zones ombragées, et d'améliorer le confort de tous les visiteurs. En plus, trois nouvelles fontaines d'eau potable seront ajoutées au parc Blandan, un bon point pour les journées de canicule, ou les joggeurs qui font leur sport.

Des nouvelles attractions insolites

Mais l'autre nouveauté, qui pique particulièrement notre curiosité, c'est la création d'un "passage secret", une sorte de réinterprétation ludique des anciens chemins fortifiés du parc. Une façon originale de faire un clin d'oeil à l'histoire militaire du site, tout en lui apportant une touche mystérieuse et amusante, qui devrait séduire les habitués et les promeneurs.

Et bonne nouvelle pour les familles, il y aura de nouveaux espaces entièrement dédiés à vos enfants ! En effet, les espaces qui étaient jusqu'alors fermés, comme la bastion clairière, deviendront des lieux de détente végétalisés, mais surtout des aires de jeux pour les petits. On retrouvera aussi un mur d'expression, déjà surnommé "la soute à expression", qui permettra à tous de s'exprimer librement.

L'ensemble de ces aménagements, d’un coût de 3,4 millions d’euros, promet de transformer le parc en un véritable poumon vert ludique, pour une livraison prévue pour 2026. Un beau projet en perspective, qui donne déjà envie de se projeter à l'été avec une partie de Mölkky !