Bientôt un concert de Kylie Minogue à Lyon

La tournée mondiale de la chanteuse australienne passera par Lyon.

L’interprète de Can’t Get You Out of My Head est attendue sur la scène de la LDLC Arena de Décines le jeudi 10 juillet dans le cadre de sa tournée intitulée "Tension Tour". Un autre concert est également prévu à l’Accor Arena de Paris le dimanche 29 juin prochain.

La date de mise en vente des billets pour ces deux concerts français n’est pour l’instant pas connue mais les informations devraient être communiquées ce mardi sur le site internet de Kylie Minogue.