Un célèbre jeu de société lyonnais a été adapté à la télévision par Arthur

Tu te mets combien ? est un jeu d'ambiance bien connu des amateurs de jeux de société !

Une success story pour 7 amis

Qui aurait pu prédire qu'un concept de jeu inventé en soirée pourrait devenir le concept d'une émission télévisée ?

Ce ne sont sans doute pas Florent, Rémy, Maurice, Antony, Renaud, Loïc et Olivier qui diront le contraire. Amis d'enfance depuis le collège, les 7 amis partageaient une passion commune : passer des soirées à se questionner sur des thématiques toutes plus insolites les unes que les autres, en s'auto-évaluant sur une échelle de 1 à 10. Convaincus que leur idée était bonne, les 7 amis se lancent dans le marché du jeu de société en 2016. "Tu te mets combien ?" était né.

Et les garçons ont eu raison de s'acharner : si le jeu, en auto-édition, est d'abord lancé à 500 exemplaires, le succès prend rapidement, avec plus de 750 000 exemplaires vendus en France. Mieux encore : le jeu est aussi diffusé à l'étranger dans plus d'une dizaine de pays, dont les Etats-Unis et la Belgique. Les créateurs se sont même vus approchés par de gros sponsors, ce qui a permis la création d'éditions spéciales, comme sur la musique, en collaboration avec les Francofolies, ou celle sur les Jeux Olympiques.

D'un concept de soirée à un plateau télévisié sur TF1

Mais la success story ne s'arrête pas là. En 2023, l'équipe est approchée par plusieurs boîtes de production. Leur choix se porte finalement sur Arthur en tant que producteur, comme l'explique Maurice Mura, le seul membre de la team toujours aux commandes du projet.

"On a eu la chance de pouvoir choisir et on a opté pour Arthur. Ça va être compliqué de faire mieux !" - Maurice Mura.

Si deux émissions ont été tournées en mai dernier, la première a été diffusée ce vendredi 4 octobre 2024. Rebaptisée 10 sur 10, le projet reste fidèle au concept du jeu d'origine, avec le principe d'auto-évaluation et quelques ajustements pour l'adapter à la télévision.

Lors de cette première émission, Arthur recevait 10 personnalités, comme Christophe Beaugrand, Camille Cerf, ou encore Anne Roumanoff. Un premier joli succès pour 10 sur 10, qui rassemble plus de 2 millions de téléspectateurs, alors que la première chaîne se retrouvait en concurrence avec France 2, qui programmait un film hommage à Michel Blanc.