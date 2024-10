TCL : la circulation des lignes T2 et T5 perturbée en soirée cette semaine

En cause : des travaux.

Plus précisément des travaux d’élagage d'arbres.

A partir de ce lundi 7 octobre et jusqu’au mercredi 9 octobre, le T2 fonctionnera en deux parties dès 21h15 entre Hôtel de Région Montrochet et Grange Blanche puis entre Hôtel de Ville-Bron et Saint-Priest Bel Air. Les stations de Ambroise Paré à Boutasse-Camille Rousset ne seront pas desservies.

Concernant le T5, la ligne ne circulera pas du tout ces trois prochains jours à partir de 21h15. Des bus relais seront mis en place toutes les 15 minutes entre Grange Blanche et Parc du Chêne.