Le LOU Rugby renversé à La Rochelle

Une règle essentielle que le LOU Rugby a hélas oublié ce samedi.

A l'occasion de la 5e journée de Top 14, les Rouge et Noir se déplaçaient sur la pelouse de La Rochelle. Match périlleux, d'autant que Fabien Gengenbacher se passait de cadres comme Baptiste Couilloud et Léo Berdeu, laissés au repos.

Le premier essai était lyonnais : à la 17e minute, Martin Page-Relo s'échappait et jouait parfaitement son rôle de joker de Couilloud.

A la 31e minute, Marvin Okuya inscrivait un deuxième essai pour permettre aux visiteurs de prendre le large. Avantage de courte durée puisque La Rochelle recollait au score à la 37e avec son premier essai.

A la pause, Lyon ne menait que d'une unité (14-15).

Et dès la reprise, à la 47e minute, le Stade Rochelais perçait la défense rhodanienne, puis récidivait à la 59e minute, et encore à la 68e.

Les coéquipiers de Xavier Mignot étaient totalement à côté de la plaque en seconde période. Et ce n'est pas le nouvel essai de Marvin Okuya à la 73e qui effacera le trou d'air de l'équipe. Surtout que La Rochelle enfonçait encore le clou jusqu'au coup de sifflet final. D'où la large défaite, logique (43-22).

84' La Rochelle prend le bonus après la sirène.

43-22

Nouveau coup d'arrêt pour Lyon, qui encaisse six essais ce week-end et qui n'arrive plus à enchaîner.