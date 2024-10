Deuxième match de Ligue Europa pour l'OL

Les Lyonnais se déplacent ce jeudi soir à l’Ibrox Stadium afin d'affronter les Glasgow Rangers.

Les hommes de Pierre Sage auront fort à faire ce jeudi soir dans le cadre de la 2ème journée de Ligue Europa. Ils vont affronter l'équipe écossaise des Glasgow Rangers ; un club actuellement troisième de son championnat.

"On espère que ce premier déplacement se passera bien. On s’attend à un très gros match mais on est prêt", a assuré Corentin Tolisso.

Les Lyonnais espèrent en tout cas enregistrer une deuxième victoire dans la compétition européenne après un premier succès la semaine dernière contre l'Olympiakos au Groupama Stadium.