Journée de grève et de manifestation ce mardi à Lyon

Objectif du mouvement : faire entendre les "urgences sociales".

L'intersyndicale Rhône appelle à la grève et à manifester ce mardi. La manifestation à Lyon débutera à 11h30, au niveau de la Manufacture des Tabacs. "C’est maintenant qu’il faut peser et gagner. Ce ne sera possible que par un rapport de force clair et massif. Toutes et tous en grève le 1er octobre".

Les syndicats soulignent que "des millions" de citoyens ont déjà manifesté contre la réforme des retraites à 64 ans et que "nous pouvons donc maintenant gagner l’abrogation de la réforme des retraites". Ils dénoncent également la stagnation des salaires face à l'inflation, appelant à "un Smic à 2000 euros et l’indexation des salaires sur l’inflation".

Les revendications portent aussi sur le besoin urgent de moyens financiers pour les services publics : "Nos services publics sont à bout de souffle. Exigeons les moyens financiers et humains pour l’hôpital, les soins, l’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche, l’environnement…".