La ligne B du métro ne circulera pas ce dimanche

La circulation ne reprendra qu’à partir de 16h.

La ligne B du métro sera à l’arrêt ce dimanche. En cause ? Des travaux et des tests d’augmentation de la capacité et de confort voyageurs.

Des bus relais seront mis en place et desserviront les stations de Gare Part-Dieu Vivier Merle à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud, toutes les 9 à 15 minutes.

A noter que les stations Stade de Gerland Le Lou et Gare d’Oullins ne seront pas desservies par ces bus relais.

Entre Gare Part-Dieu et Charpennes, il est recommandé d’emprunter la ligne du bus C2 ou la ligne de bus 70.