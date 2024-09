5 idées de balades pour célébrer le début de l'automne

L'occasion de profiter des jolies couleurs des arbres dans la périphérie lyonnaise

Envie de vous aérer les poumons et de faire le plein de nature ?

Chez Radio Espace, on vous embarque dans notre top des balades à faire dans la région, à moins de deux heures de Lyon en voiture. Entre sentiers balisés, chasse aux champignons et observation d'animaux sauvages, découvrez ces 5 promenades !

Les Monts d'Or

A peine à 20/30 minutes de route de Lyon se cache un superbe trésor : les Monts d'Or. Un lieu idéal pour faire des balades en pleine nature, comme sur le sentier du Mont Thou ou celui du Mont Verdun, qui offrent des panaromas d'exception sur la ville de Lyon, et sur les Alpes. Le Mont Verdun est d'ailleurs le point culminant des Monts d'Or, avec 626 mètres d'altitude.

Les différents chemins vous feront passer par des prairies et des forêts, pour une randonnée accessible, à faire en famille ou entre amis. C'est aussi le lieu parfait pour admirer la nature et ses merveilles, surtout lorsque les arbres se teintent de nouvelles couleurs.

Distance : 20-30min de Lyon

La forêt de la Flachère

Envie de trouver un petit havre de paix, pour fuir la ville et souffler quelques instants ? La Forêt de Flachère est l'endroit idéal pour les amoureux de nature. Un vaste espace boisé avec plusieurs senties de randonnées de tous niveaux, de quoi contenter ceux qui souhaitent juste faire une petite promenade de santé comme les plus sportifs.

La plupart des circuits proposés vous mèneront à travers des clairières, des sous-bois et des petits cours d'eau, avec des points de vue en hauteur sur la vallée de l'Azergues. Un terrain parfait pour pouvoir observer la faune et la flore locale.

Distance : 45min de Lyon

La forêt de Meyrié

Située près du village de Bourgouin-Jallieu, cette forêt moins connue est pourtant un spot incroyable pour les randonneurs à la recherche de tranquillité et de verdure. En cheminant à travers les arbres, vêtus de leurs robes d'automne, vous devriez trouver des balades variées, adaptées à tous les niveaux, du plus sportif au plus tranquille.

Les circuits vous feront passer par des petits sous-bois apaisants, où vous pourrez admirer une nature préservée avec une riche biodiversité. Les différents parcours vous mèneront à de jolis points de vue sur la campagne environnante. Et qui sait, avec un peu de chance, vous pourriez même trouver des champignons !

Distance : 45/50min de Lyon

Lac de Ronzey et Mont du Lyonnais

Situé dans les Monts du Lyonnais, le lac du Ronzey est une destination incontournable pour ceux qui veulent se ressourcer le temps d'une promenade. Bordé de forêts et de bois, ce lac artificiel, qui accueille de nombreux canards, est parfait pour faire le plein de tranquilité. Un sentir agréable et facile d'accès fait le tour du lac, et offre de jolis points de vue sur le plan d'eau et sur les collines environnantes

Un lieu qui devient enchanteur à l'arrivée des couleurs chatoyantes de l'automne. Et bonne nouvelle pour ceux qui voudraient faire chauffer un peu plus leurs cuisses, il existe des sentiers un peu plus sportifs aux alentours.

Distance : 45 min

Marais de l'Etournel

S'il faudra aller plus loin pour cette dernière promenade, vous verrez qu'elle en vaut largement le coup. Situé à deux pas de la frontière suisse, le Marais de l'Etournel est la parfaite excuse pour s'organiser un week-end chez nos voisins européens ! D'autant plus que ce lieu méconnu est bel et bien un bijou naturel préservé en bordure du Rhône. Classée réserve naturelle, cette forêt en bord d'eau offre des promenades tranquilles et ombragées, où l'on peut observer une faune riche et variée, comme des oiseaux migrateurs.

Les amoureux de nature apprécieront le calme environnant du marais, avec ses nombreux points de vue sur la faune et la flore. Une belle façon de faire le plein de nature en toute quiétude.

Distance : 1h30 de Lyon

Photo : @Département de l'Ain / S.Tournier