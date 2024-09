Lyon : la place Abbé Pierre va être débaptisée à titre exceptionnel

La Ville de Lyon en a fait l'annonce ce jeudi.

Après les nouvelles accusations d’agressions sexuelles visant le fondateur d’Emmaüs et afin de "permettre que la parole des victimes, femmes et enfants, soient entendue et respectée", la place Abbé Pierre dans le 9e arrondissement va être débaptisée à titre exceptionnel.

"Alors que les témoignages sur des agressions sexuelles commises par l’abbé Pierre se multiplient, et parce qu’il appartient à la municipalité de déterminer, en toute responsabilité, les personnalités dont le nom mérite d’être associé à l’espace public, qu’il s’agisse de rues ou bâtiments, le maire de Lyon Grégory Doucet a pris la décision, à titre exceptionnel, que le nom Abbé Pierre soit retiré de l'espace public lyonnais. Ce choix s’inscrit en cohérence avec l’engagement résolu de la Ville de Lyon dans la lutte contre toutes formes de violences sexistes et sexuelles", déclare la Ville de Lyon dans un communiqué.

Située dans le quartier de la Duchère, la place Abbé Pierre sera donc débaptisée et fera l’objet d’une nouvelle dénomination, décidée en concertation avec les acteurs du quartier. Elle sera inscrite à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal.