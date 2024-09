Les chiffres de la délinquance en baisse dans les transports en commun de la Métropole de Lyon

Les chiffres sont publiés par le ministère de l’Intérieur.

Pour la première fois depuis 2016, les actes de délinquance dans les transports sont en baisse. Ces derniers ont diminué de 11% en 2023 (par rapport à l’année 2022). Ce sont en tout 118 440 faits qui ont été enregistrés sur toute la France.

Si la région Ile-de-France est la plus touchée avec 72 318 victimes, la Métropole de Lyon arrive juste derrière avec 8435 victimes. Cela représente un ratio de 5,8 victimes pour 1000 habitants en 2023. Ces chiffres sont en baisse sur un an dans la métropole lyonnaise (-18% entre 2022 et 2023) mais en hausse entre 2016 et 2023 (+17%).

Au niveau national, les vols violents ont baissé de 21% par rapport à 2022 tandis que les escroqueries et les fraudes ont connu une diminution de 20% sur un an. A noter que les outrages et violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique ont également reculé de 10% entre 2022 et 2023.