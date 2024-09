Céline Dion : selon Thomas Jolly, "c'était son rêve" de chanter sur la Tour Eiffel !

Surprise finale de l'ouverture grandiose des Jeux Olympiques de Paris, la superstar canadienne a ému les téléspectateurs du monde entier avec sa version de l'Hymne à l'Amour

"Elle avait ce rêve de chanter sur la Tour Eiffel"

Si les rumeurs ne cessaient d'annoncer son nom pour l'ouverture des JO, la révélation a enchanté le monde entier. Le 26 juillet 2024, Paris ouvrait en grande pompe les Jeux Olympiques 2024, proposant aux téléspectateurs du monde entier un incroyable spectacle, orchestré par le metteur en scène Thomas Jolly et le spécialiste en événementiel Thierry Reboul. Au bout de 4h de show plus coloré que jamais vient le bouquet final : vêtue d'une robe à paillettes, Céline Dion a interprété l'Hymne à l'amour d'Edith Piaf du haut du premier étage de la Tour Eiffel.

Invité sur le plateau d'Anne-Elizabeth Lemoine sur C à vous le lundi 9 septembre, Thomas Jolly est revenu sur les coulisses de cette rencontre incroyable avec la superstar québécoise.

" Les répétitions ont eu lieu dans la nuit juste avant. Elle est arrivée. On lui avait proposé deux options de mises en scène. Une première sur le Trocadéro. Elle a dit “je vais essayer, mais moi je chanterai là-haut qu’il vente, qu’il neige, qu’il pleuve... C’était votre idée de départ et c’est mon rêve, en fait, depuis très longtemps " - Thomas Jolly

Un pari audacieux pour une artiste fragilisée

Très vite, l'interprète de My Heart Will Go On est emballée par la proposition, plus motivée que jamais. Mais le projet est ambitieux : c'est la première fois que la chanteuse se produit en live depuis 2020, dans des conditions assez extrêmes. Car si la star avait du annuler une partie de sa tournée européenne à cause de la pandémie mondiale, ce sont ses soucis de santé qui ont empêché Céline Dion de remonter sur scène depuis.

Alors, pour rassurer l'artiste, Thomas Jolly avait proposé d'avoir recours au play-back, comme il l'avait confié sur Ouest-France.

"Le désir chez elle a été immédiat. Tout en nous mettant en garde sur son état de santé. Mais nous avions la possibilité, si elle n'était pas là, de diffuser la version d'Édith Piaf" - Thomas Jolly

Mais la chanteuse a finalement relevé le défi de chanter avec sa vraie voix, devant une foule suspendue à ses lèvres.

" Elle avait ce rêve de chanter sur la Tour Eiffel, sans playback et la voix est là. Elle est là et elle est une autre dame de fer. Deux dames de fer entremêlées" - Thomas Jolly

Une image qui restera gravée dans l'histoire des Jeux Olympiques, de la télévision française et des fans de Céline Dion.