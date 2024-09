Emmanuel Macron en déplacement dans le Rhône ce mardi

Ce sera à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de WorldSkills Lyon 2024 dont le coup d'envoi sera donné à Eurexpo.

Emmanuel Macron est attendu dans le Rhône ce mardi. Il sera notamment présent à Eurexpo dans le cadre de la cérémonie d’ouverture de WorldSkills Lyon 2024, cette compétition mondiale des métiers.

Avant cela, le président de la République sera en déplacement à Neuville-sur-Saône où il inaugurera la nouvelle usine évolutive de Sanofi. "Cette "usine du futur" est le fruit d’un investissement majeur du groupe Sanofi et de l’Etat de 500 millions d’euros, annoncé par le Président de la République en juin 2020, pendant la crise sanitaire. Elle permettra de produire des vaccins et des biomédicaments innovants grâce à un processus flexible, modulable et entièrement digitalisé. Une première en France et dans le monde. Le projet prévoit la création de 200 nouveaux emplois à forte valeur ajoutée", rappelle l’Elysée dans un communiqué de presse.