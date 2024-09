Que faire à Lyon ce week-end ? Voici les bons plans !

Radio Espace vous donne quelques activités à faire durant le week-end du 7,8 septembre à Lyon et périphérie.

Les bons plans lyonnais c'est juste ici

C'est bientôt le week-end ! En cette semaine de rentrée, vous devez sûrement avoir hâte de finir l'école ou le travail pour pouvoir vous reposer et enfin profiter de vos amis ou de votre famille. Ca tombe bien, Radio Espace vous dévoile les bons plans à faire ce week-end à Lyon et dans sa périphérie !

La Braderie des commerçants

C'est à Neuville-sur-Saône qu'on commence notre petit trajet avec la Braderie des commerçants situé dans le centre-ville ! Venez profitez mise en places par les commerçants et faire des bonnes affaires tout en profitant des belles terrasses et rues de la ville. En prime, vous pourrez faire vos achats en musique avec deux concerts en fin de matinée et dans l'après-midi ! Alors un conseil, foncez !

Infos pratiques

Adresse

69250 Neuville-sur-Saône

Tarifs

Accès libre.

Ouvertures

Du vendredi 6 au samedi 7 septembre 2024 de 10h à 19h.

Les Francophonides 2024

Direction Pierre-Bénite pour une nouvelle édition du festival "Les Francophonides" consacré à la culture et la chanson française. Au programme, plusieurs concerts en plein avec notamment un certain Louis Bertignac qui sera présent le dimanche. Profitez-en pour y aller en famille, le festival est gratuit pour les enfants de moins de 8 ans !

Un bon plan Radio Espace et les dernières places sont disponibles juste ici.

Infos pratiques

Adresse

Avenue Jean Moulin - 69310 Pierre-Bénite

Tarifs

Tarif unique : de 34 à 124 €.



Gratuit pour les moins de 8 ans.

Ouvertures

Du vendredi 6 au samedi 7 septembre 2024 à 19h.

Ciné plein-air avec Elémentaire

On fait un petit retour à Neuville-sur-Saône avec une activité qui va ravir tous les enfants ! En effet, le conseil municipal des enfants de la ville propose une projection plein air du film Disney-Pixar Elémentaire et ça sera situé au Parc d'Ombreval. Et cerise sur le gâteau, c'est totalement gratuit !

Infos pratiques

Adresse

Parc d'Ombreval - 69250 Neuville-sur-Saône

Tarifs

Gratuit.

Ouvertures

Samedi 7 septembre 2024 à 20h30.

Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet

On change de ville et on part direction Meyzieu avec une spécialité lyonnaise avec un spectacle de Guignol. Ce samedi 7 septembre, cap sur le Brésil où l'on va retrouver Guignol et son père Gnafron qui partent à la rencontre des tribus indigènes et à la rescousse de Sa Majesté Rio, le majestueux perroquet et roi du carnaval sur qui pèse une terrible menace. Un événement public et familial qui permet de commencer la rentrée du bon pied !

Infos pratiques

Adresse

27 Rue Louis Saulnier - 69330 Meyzieu

Tarifs

Plein tarif : 9 €.



Gratuit pour les moins de 2 ans.



Réservation par SMS.

Justin Timberlake - The Forget Tomorrow World Tour

On termine notre petite route à Décines et plus précisement à la LDLC Arena.

Justin Timberlake clôture sa tournée européenne "Forget Tomorrow World Tour" à Lyon avec deux concerts exceptionnels. L'artiste polyvalent, connu pour ses talents de chanteur, producteur, auteur-compositeur et acteur, a débuté sa carrière dans le boys band NSYNC avant de se lancer dans une carrière solo couronnée de succès. Avec plus de 54 millions d'albums et 63 millions de singles vendus, ainsi que 70 millions de disques supplémentaires avec NSYNC, Timberlake est un véritable phénomène musical. Il a également marqué le monde du cinéma et de l'animation, notamment avec son rôle dans "The Social Network" et sa voix dans la franchise "TROLLS".

Informations sur les billets :

Plein tarif : à partir de 56,50 €. Les billets sont disponibles en ligne et aux points de vente habituels. Plus d'infos ici.

Infos pratiques

Adresse

5 Avenue Simone Veil - 69150 Décines-Charpieu

Tarifs

Plein tarif : à partir de 56,50 €.

Ouvertures

Du vendredi 6 au samedi 7 septembre 2024 à 19h30.