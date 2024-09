Lyon : bientôt deux nouvelles lignes de bus TCL

Elles auront comme principal objectif de desservir la Presqu'île.

Dans le cadre du projet Presqu’île à vivre, SYTRAL Mobilités a présenté ce mercredi son projet d’optimisation et de réorganisation de l’offre de bus.

La Métropole de Lyon souhaite notamment alléger le flux au cœur de la Presqu’île, principalement à Bellecour et Cordeliers.

Avec plus de 650 000 voyages en bus par jour, l’enjeu pour SYTRAL Mobilités est de garantir un accès aux commerces de la Presqu’île, de préserver la sécurité de chaque utilisateur tout en maintenant la desserte de chaque espace.

Les lignes de bus circulent actuellement en plein cœur de Bellecour et de la rue de la République, avec des circuits peu adaptés aux croisements entre piétons et bus. Pour plus de sécurité, le SYTRAL a décidé de réorganiser les trajets en empruntant cette fois-ci la rue Grenette, ainsi que les quais de Saône. Des voies de bus seront installées afin de garantir la sécurité de tous. Le nombre de véhicules passe d’une moyenne de 1 000 voitures par heure à 72 bus par heure, réduisant ainsi la pollution de l’air et le bruit. Malgré une modification de l’itinéraire, SYTRAL garantit un accès rapide à la station de métro la plus proche.

Le projet comprend également la mise en service de deux nouvelles lignes, la C25 et la ligne 59. La première circulera côté Rhône pour soulager les lignes C3 et C13, régulièrement prises d’assaut lors des heures de pointe. Elle fera la liaison entre Villeurbanne Flachet et la Cité Internationale en passant par Cordeliers et la rive droite, avec des horaires de 5h à 00h pour un investissement de 26 millions d’euros par an.