Lyon commémore ce mardi le 80e anniversaire de sa libération

Une journée de festivités est prévue à cette occasion.

Le 3 septembre 2024 marquera le 80e anniversaire de la Libération de Lyon.

Les célébrations débuteront à 16 h 15 place Bellecour, où une cérémonie mémorielle se tiendra en présence de troupes et d'environ 200 scolaires. Ce moment de recueillement sera l'occasion de remettre la médaille de la Ville de Lyon à deux résistants : Henry Peyrelongue et Roger Leroy. La cérémonie sera suivie d'une présentation de véhicules d'époque sur la place des Terreaux, en partenariat avec le Musée Malartre, et d’une décoration tricolore de l’Hôtel de Ville.

À partir de 18 h 30, la rue Edouard Herriot vibrera au rythme d’une "parade festive", animée par une fanfare et des danseurs des années 40. Les cloches des églises sonneront le long du parcours pour marquer l'occasion. À 19 h, l’Hôtel de Ville accueillera une soirée animée par des bals, jeux, musiques d’époque et restauration. Les élèves des établissements scolaires locaux participeront avec des danses, des chants, et des restitutions d’interviews de témoins de la Libération.

Une exposition dédiée à cette période historique sera inaugurée dans l’Atrium de l’Hôtel de Ville. Accessible dès ce mardi, elle restera ouverte tous les week-ends de septembre et jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre.

En plus de cette journée, plusieurs autres événements marqueront l’année du 80e anniversaire. Parmi ceux-ci, une conférence littéraire le 5 septembre sur Missak Manouchian, une soirée hommage à Antoine de Saint-Exupéry le 6 septembre, et la cérémonie commémorative de la Libération de Vaise le 7 septembre.

Les Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22 septembre présenteront l'exposition “Ces Résistants oubliés”, tandis que le 10 octobre, l’école Berthelot sera renommée "École Denise Domenach", en hommage à la résistante lyonnaise.

Enfin, le 26 janvier 2025 marquera l'inauguration d'un mémorial de la Shoah place Carnot.