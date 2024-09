Wendie Renard prolonge à l'OL féminin

L'annonce a été faite ce lundi.

Wendie Renard va prolonger son aventure avec le club jusqu'en 2027. L'annonce a été faite ce lundi, en marge d'une conférence de presse en présence de la nouvelle propriétaire du club lyonnaise, Michele Kang.

"Ces dernières années, j'ai été frustrée et déçue dans plusieurs domaines. On doit garder la culture de la gagne, conserver l'ADN de l'OL féminin, qui fait qu'on est là aujourd'hui. Sur le futur, Michele a un projet très clair", a déclaré la principale intéressée. Et de poursuivre : "Les autres championnats ne sont pas meilleurs au niveau sportif et ce qui change c'est le marketing. Michele a cette culture américaine et va nous donner les moyens de développer ce côté-là. Il faut accélérer car il n'y a plus de temps à perdre par rapport aux autres pays".