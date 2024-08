Les médiathèques de Villeurbanne seront gratuites pour tous dès le 1er septembre

La municipalité villeurbannaise a annoncé ce jeudi la gratuité des médiathèques de la ville.

"Jusqu’à présent, seuls les moins de 26 ans bénéficiaient de la gratuité, mais à partir du 1er septembre, plus besoin de débourser un centime pour profiter des nombreux services proposés", peut-on lire.

Les Villeurbannais et les non-Villeurbannais sont concernés par cette initiative qui leur permettra d’emprunter des livres mais également des CD, des DVD, des instruments de musique et des œuvres d’art à la Maison du livre, de l’image et du son, au sein des médiathèques du Tonkin et du Rize dans oublier les deux bibliobus circulant dans plusieurs quartiers de la ville.

L'initiative a déjà été mise en place à Oullins-Pierre-Bénite.