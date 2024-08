Jeux Paralympiques : qui sont les athlètes du Rhône ?

Un peu plus de deux semaines après la fin des Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques prennent le relais.

La traditionnelle cérémonie d’ouverture ce mercredi soir à partir de 20h sur les Champs- Élysées et la place de la Concorde donnera le coup d’envoi de l’évènement sportif.

Ce sont tout près de 5000 athlètes paralympiques du monde entier qui seront présents. Lyon et le Rhône seront une nouvelle fois bien mis en lumière avec 13 athlètes qui tenteront d’aller décrocher des médailles. On suivra notamment avec attention Annouck Curzillat qui vise l’or en para triathlon après une belle médaille de bronze à Tokyo en 2021.

De son côté, Rosario Gangloff Murcia participera au marathon de ces Jeux Paralympiques avec son époux Gilles Gangloff comme guide. L’athlète d’origine lyonnaise et licenciée à Béziers avait participé aux Jeux de Barcelone et détient le record français du 10 000 mètres féminin. Elle avait par la suite perdu la vue après une maladie.

Toujours en para athlétisme, Delya Boulaghlem a toutes ses chances au sprint et au saut en longueur tout comme Lola Desfeuillet et Angelina Lanza sur cette dernière discipline.

Du côté du volley assis, la lyonnaise Julie Ligner fait partie de l’équipe de France et veut briller lors de ces Jeux Paralympiques. Le goalball, réservé aux déficients visuels, a également plusieurs athlètes lyonnais dans ses rangs, notamment Adélia Ajami, Melda Alhan, Jahmali Berquier et Loïse Rondepierre. Ce sera aussi le cas du goalball masculin avec les lyonnais Kada Boualia, Haris Neimarljia et Elias Ouni.

Toujours chez les hommes, les espoirs sont nombreux sur les épaules de Maxime Thomas en para tennis de table et Alexandre Lloveras en para cyclisme.

Lors des Jeux Paralympiques de Tokyo, la France avait remporté 54 médailles dont 11 en or.