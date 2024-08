La magie d'Harry Potter débarque à Lyon le samedi 31 août !

La métropole lyonnaise accueille pour la première fois le plus gros rassemblement des fans du plus célèbre des sorciers à lunettes.

Avis à tous les Potterhead !

Sortez vos baguettes et vos capes de sorciers : le samedi 31 août, la ville de Lyon accueille le plus gros rassemblement mondial de fans de la saga, l'événement "Retour à Poudlard" organisé par le studio Warner Bros. Entre exposition, dédicaces, et fan zone de Quidditch, découvrez le programme de ces festivités magiques.

Quidditch : à la découverte du sport préféré des sorciers.

Si La Part-Dieu est connu pour être le plus grand centre commercial d'Europe, il le sera bientôt pour avoir accueilli la toute première fan zone française de Quidditch, le sport officiel des sorciers de la saga. Et si cette activité se pratique habituellement sur un balai volant, qui n'existe malheureusement pas dans notre monde de moldus, ici il sera davantage question d'une soufflerie géante, qui projetera un vif d'or que les plus agiles pourront tenter d'attraper.

Exposition inédite et marathon ciné

Les fans de Harry Potter auront également l'occasion de découvrir des expositions exclusives, avec des photos des films ou de véritables accessoires, comme la paire de chaussures de Quidditch portées par l'attrapeur Victor Krum dans le quatrième volet, Harry Potter et la Coupe de feu. Et pour les présenter, le celèbre créateur d'accessoires de la saga Pierre Bohanna en personne sera présent pour l'événement.

Si vous projetiez de vous refaire tous les épisodes de la saga, l'UGC Part-Dieu, qui est partenaire de cette journée, proposera un marathon des 8 volets de la saga pour 50€. Pour le premier, rendez-vous le samedi 31 août à 11 heures, tandis que les autres seront projetés tout au long du week-end. Une belle façon de revivre les scènes les plus marquantes de cet univers magique, qui continue de faire rêver les fans du monde entier.

Et si vous voulez prolonger l'expérience, sachez que vous pouvez louer un appartement qui vous plongera dans l'univers magique de la saga à même pas 2h de Lyon !