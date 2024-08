La flamme paralympique à Lyon ce lundi

Les Jeux Paralympiques vont se dérouler du 28 août au 8 septembre.

Le paquet sera mis à Lyon pour l'évènement sportif. Cela commencera par le passage de la flamme paralympique ce lundi 26 août. Contrairement à celui de la flamme olympique, son coût est pris en charge par Paris 2024.

Le relais se fera autour de la place Bellecour entre 17h30 et 19h. Plusieurs personnalités doivent se relayer avec la flamme, jusqu'à l'allumage du chaudron. Pour le moment, deux noms ont été donnés par la Ville de Lyon : la vice-présidente de Lyon-La Duchère Ines Dahmani et l'organisateur de courses comme le Lyon Urban Trail, Michel Sorine.

Bellecour sera le point névralgique des animations, avec un village des Jeux Paralympiques installé du lundi au mardi, de 12h à 20h, et le mercredi de 10h à 20h. De nombreux ateliers gratuits d'initiation à des sports paralympiques seront proposés, avec le prêt de fauteuils et casques pour comprendre la difficulté de la pratique et mesurer l'exploit des athlètes. Les clubs handisport de l'agglomération seront aussi invités par la mairie.

La cérémonie d'ouverture sera également retransmise ce mercredi sur écran géant.