Lyon : le périphérique Laurent-Bonnevay partiellement fermé du 12 au 18 août

C'est un important chantier qui se prépare pour le périphérique Laurent-Bonnevay.

À partir de ce lundi 12 août à 3h du matin et jusqu'au dimanche 18 août à 8h, la circulation sera coupée pour les automobilistes dans les deux sens, entre l'échangeur A43 et l'échangeur Porte de Gerland. Les véhicules venant du nord seront déviés vers l'A43, la Rocade Est et le boulevard urbain sud, tandis que ceux venant du sud ne pourront pas accéder à cet axe.

Cette décision a été prise par la Métropole de Lyon pour permettre au Sytral de construire un tunnel pour le futur tramway T10, prévu pour 2026, qui reliera Gerland à Saint-Fons et à la gare de Vénissieux. Ce passage sous le périphérique mesurera 40 mètres de long, 18 mètres de large et 6,70 mètres de haut, reliant l'avenue de Surville à Lyon au boulevard Lucien Sampaix à Saint-Fons.

Pour mettre en place la traversée du périphérique dédiée au tramway, cyclistes et piétons, le périphérique sera fermé du 12 au 18 août 2024, entre l'échangeur A43 et l'échangeur porte de Gerland.



Le Sytral précise que les travaux, réalisés en continu de jour comme de nuit, consisteront à glisser sous le périphérique un ouvrage pré-construit de 4 100 tonnes, après avoir déplacé 12 000 m³ de terre et d'enrobés. Cette opération, baptisée "149 heures pour construire un nouveau passage souterrain", a été qualifiée d'exceptionnelle.

En plus du tramway, ce tunnel permettra également le passage des cyclistes et des piétons.