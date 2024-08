A Lyon, l'Equipe de France se qualifie pour la finale olympique

Au bout du suspense, c'est la France qui gagne !

Ce lundi soir, au Stade de Lyon à Décines, les Bleuets de Thierry Henry ont battu dans la difficulté l'Egypte (3-1).

Menés au score dès la 62e minute, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont égalisé à la 83e minute par Jean-Philippe Mateta.

L'ancien Lyonnais donnait l'avantage aux siens à la 99e, avant que Michael Olise ne plante le dernier clou à la 108e.

Le but d’Olise ⚽️😍



🇫🇷3-1🇪🇬 | #FRAEGY | #Paris2024



pic.twitter.com/Ybl8m82Mc2 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 5, 2024 Avec cette victoire, la France s'ouvre les portes de la finale du tournoi olympique face à l'Espagne, qui avait battu de son côté le Maroc.

"Ce sont des fous. On verra de quelle couleur sera la médaille, si c'est argent ou si c'est or. On veut aller chercher l'or, cela va être difficile contre l'Espagne. L'Égypte a joué le contre, mais on aurait pu mieux gérer et on s'est fait punir. C'est une soirée extraordinaire, j'ai du mal à réaliser", indiquait le sélectionneur Thierry Henry au micro de France TV à l'issue du match.

La finale se jouera ce vendredi à 18h au Parc des Princes à Paris.