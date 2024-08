L'OL bat l'Union Berlin et poursuit sa préparation

L'été est plutôt mitigé du côté de l'OL.

A l'image du match amical disputé ce samedi après-midi contre l'Union Berlin, l'équipe de Pierre Sage reste efficace mais conserve d'importantes lacunes.

En effet, le score de la rencontre, une victoire (0-4) des Lyonnais, ne reflète pas les difficultés qu'ont eu les coéquipiers de Maxence Caqueret à construire des actions offensives.

Après une première mi-temps ratée, durant laquelle Georges Mikautadze apparaissait encore trop juste physiquement et techniquement, l'OL déroulait en seconde période, bien aidé par la fatigue des Allemands qui réalisaient un pressing acharné.

La délivrance arrivait enfin à la 49e minute. Pour le retour après la pause, Gift Orban, qui remplaçait Mikautadze, mettait Abner Vinicius sur orbite. Le latéral brésilien centrait au second poteau et Ainsley Maitland-Niles, oublié par la défense, reprenait victorieusement (0-1).

A la 65e minute, Saïd Benrahma aggravait la marque. Corentin Tolisso adressait un beau centre pour l'Algérien qui avait le temps de contrôler puis d'ajuster dans la surface pour trouver la lucarne (0-2).

Gift Orban ne tremblait pas à la 75e minute. Lucas Perri réalisait un dégagement parfait qui permettait au Nigérian de filer seul au but et de remporter son duel avec le portier allemand (0-3).

Et Gift Orban se payait même le luxe d'un doublé dix minutes plus tard. Servi efficacement par Mama Baldé, il contrôlait et glissait tranquillement le ballon dans le but (0-4).

L'OL se rendra à Londres dimanche prochain pour son dernier match amical contre Arsenal à l'Emirates Stadium.