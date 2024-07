Vacances : des routes très chargées sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

Il y aura sans surprise du monde ce week-end sur les routes.

C’est l’heure du traditionnel chassé-croisé entre les juillettistes et les aoûtiens. "La circulation sera difficile sur l’ensemble de la période dans la vallée du Rhône et le long de la Méditerranée dans les deux sens. En particulier, le samedi 3 août, la circulation devrait être extrêmement difficile sur l’ensemble des grands axes du pays", annonce Bison Futé.

Dans le détail, la journée de vendredi est classée orange dans les deux sens de circulation. Ce sera également rouge dans le sens des retours sur le pourtour méditerranéen.

Samedi sera incontestablement la pire journée de ce traditionnel chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens. Comme la semaine dernière, Bison Futé hisse le drapeau noir dans le sens des départs et orange pour les retours (rouge en Ile-de-France et au bord de la Méditerranée).

Concernant la journée de dimanche, elle sera loin d’être tranquille avec du rouge sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes et d’Ile-de-France dans le sens des départs alors que le drapeau vert sera de sortie au niveau national. Bison Futé voit également orange dans le sens des retours (rouge en Ile-de-France).

A noter également un lundi orange sur toutes les routes de France dans les deux sens de circulation.