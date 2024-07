Comment un test de personnalité peut aider à définir son orientation professionnelle ?

En France, 80% des collégiens et lycéens ont passé un test de personnalité pour définir leur orientation professionnelle selon une étude réalisée par ONISEP en 2023.

Des chiffres qui traduisent un réel besoin des étudiants dans le choix de leur orientation professionnelle.

Un test de personnalité, pour quoi ?

Le test de personnalité permet de définir les intérêts de l'étudiant, ses aptitudes et ses valeurs en répondant à un questionnaire pour l'aider à s'identifier plus facilement parmi les différents métiers du marché. En France, les tests de personnalité les plus utilisés vont être par exemple le RIASEC et le MBTI (CIDJ 2024).

Le RIASEC va se baser sur les préférences professionnelles d'un individu, parmi les profils suivants : réaliste, investigateur, artistique, social, entreprenant et conventionnel, tandis que le MBTI va définir le profil de l'étudiant en fonction de quatre dichotomies : introversion/ extraversion, intuition/ sensation, pensée/sentiment et jugement/perception.

75% des étudiants estiment que les tests de personnalités les aident à mieux se connaître (Génération Zébrée, 2022). Le test de personnalité se définit ainsi comme une solution alternative d'accompagnement dans l'orientation professionnelle de l'étudiant.

C'est le cas de Marie, 21 ans :

"Je vous avouerais que je ne me connaissais pas du tout ! Je pensais avoir un profil introverti, finalement je suis extravertie et créative. Le test de personnalité m'a permis de trouver une voie professionnelle qui me correspond en tout point ! J'étudie en communication pour devenir Attachée de presse. Sans ce test, j'aurais certainement raté ma vocation".

Grâce à la digitalisation des outils d'accompagnement dans l'orientation professionnelle, les tests de personnalité sont accessibles en ligne. À Lyon, IBITIBI propose une solution d'accompagnement dans l'orientation en complément des tests existants, avec des quiz de personnalité qui définissent si la personne est plutôt : Serviable, Déterminé, Rebelle, Autonome, Médiateur, Bienveillante ou tout simplement une personne de principe.

La plateforme se positionne alors comme un intermédiaire dans la mise en relation des étudiants et des professionnels du recrutement. En se basant sur les résultats des tests de personnalité passés en amont, IBITIBI accompagne les étudiants tout au long de leur parcours d'orientation afin qu'ils fassent le bon choix dans leur orientation professionnelle.

Pour passer votre test de personnalité, rendez-vous sur le site internet de IBITIBI : https://www.ibitibi.fr/roadmap

www.ibitibi.fr