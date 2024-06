Lyon : la Lyon : la couleur de la qualité de l'air désormais affichée tous les soirs sur la tour Incity

Le dispositif a été mis en place ce mercredi soir.

Des couleurs pour connaitre la qualité de l’air du lendemain sur l’agglomération lyonnaise. Tel est l’objectif d’un nouveau dispositif d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes mis en place dès ce mercredi soir sur la tour Incity. Cette dernière sera désormais illuminée tous les soirs (pendant 1h30) de la couleur correspondant à la qualité de l’air du lendemain.

Il sera notamment possible de voir du bleu si la qualité de l’air est bonne, du rouge si elle est mauvaise et même du violet si elle extrêmement mauvaise. Au total, six couleurs sont prévues.

Ce dispositif a déjà été testé dans d’autres villes, notamment à Grenoble sur la tour Perret.