Quelles prévisions sur les routes pour les premiers départs en vacances ce week-end ?

Les difficultés commencent dès ce vendredi.

Bison Futé hisse le drapeau orange ce vendredi dans les deux sens sur tout le pays, à l’exception de l’Ile-de-France où Bison Futé voit rouge. Il est conseillé d’éviter notamment l’A7 entre Lyon et Marseille de 15h à 20h.

Il y aura donc du monde pour ce premier week-end de départs en vacances.

Concernant la journée de samedi, la couleur orange sera toujours d’actualité en région parisienne mais également sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. Ailleurs la circulation sera plutôt tranquille. C’est une nouvelle fois l’A7 entre Lyon et Orange qui sera prise d’assaut de 10h à 17h.

Bison Futé annonce également un drapeau orange dimanche dans la région cette fois-ci dans le sens des retours. L’A7 entre Orange et Lyon sera de nouveau concernée par les bouchons entre 17h et 19h mais également l’A47 entre Saint-Etienne et Lyon de 16h à 20h.