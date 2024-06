Lyon : démantèlement d'un vaste réseau de vente de cigarettes

Six personnes ont été interpellées.

Les arrestations remontent au 11 juin après plusieurs mois d'enquête de la SLPJ (Service local de la Police Judiciaire) sur la place Valmy à Lyon, à la Guillotière ainsi qu’à Villeurbanne.

Un vaste réseau de vente de cigarettes a été démantelé. La marchandise qui partait chaque semaine s’élevait à environ 150 cartouches (soit 30 000 cigarettes par semaine). Ce trafic rapportait également 12 000 à 15 000 euros par semaine.

Les six suspects interpellés sont âgés de 18 à 37 ans et ont tous été placés en garde a vue. Au total les perquisitions ont permis une saisie de 14 851 euros, 157 cartouches de cigarettes, quelques objets de luxe d'une valeur estimée à 28 000 euros ainsi qu’un revolver et un véhicule d'une valeur de 30 000 euros.

Les individus concernés sont passés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Lyon.