L'ancien maire de Lyon donnera son nom à une station de métro.

Plus de six mois après le décès de Gérard Collomb, une cérémonie sera organisée le 20 juin en son hommage. Elle se déroulera sur place de Paris dans le 9e arrondissement de Lyon alors que la station de métro D Gare de Vaise sera officiellement renommée quelques minutes plus tard Gare de Vaise-Gérard Collomb.

Seront présents le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, et le maire de Lyon, Grégory Doucet, mais aussi des proches de l'ancien baron socialiste puis macroniste.