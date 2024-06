Le Lyon Street Food Festival débute ce jeudi dans un nouveau lieu !

Les Grandes Locos à la Mulatière vont accueillir pour quatre jours le Lyon Streed Food Festival.

Pour cette 8ème édition, 120 chefs et pâtissiers seront au rendez-vous pour nous en mettre plein les papilles, avec des démonstrations et des dégustations. Six personnalités invitées vont se succéder, à commencer par Mauro Colagreco. Le chef triplement étoilé qui vient tout juste d’ouvrir un nouvel établissement à Lyon sera présent ce jeudi 13 juin dans l’espace Festin Français, et viendra partager son expérience lors d’un talk sur le plateau de Street Food Stories.