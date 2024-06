Le corps de la traileuse lyonnaise disparue retrouvée

Elle n'avait plus donné signe de vie depuis le 1er juin dernier.

La CRS Alpes a découvert son corps ce lundi matin en contrebas d'un sentier de randonnée en Chartreuse.

La traileuse âgée de 40 ans et originaire de Lyon n'avait plus donné signe de vie depuis 10 jours. C'est son employeur qui avait signalé sa disparition aux autorités le 5 juin, ne la voyant pas revenir au travail. Deux jours plus tard, sa voiture avait été retrouvée à Mont-Saint-Martin.

Les recherches du corps ont été facilitées par la géolocalisation du portable et de la montre connectée de la victime.

Une enquête a été ouverte pour confirmer la piste accidentelle de sa mort.