Orages : la ligne TER entre Lyon et Grenoble perturbée

Le département de l’Isère était placé ce dimanche en vigilance orange aux orages.

La circulation des TER entre Lyon et Grenoble est fortement perturbée ce lundi. En cause : les orages et les fortes pluies de ce dimanche en fin de journée.

Un glissement de terrain a notamment eu lieu à Voiron.

Le trafic ne peut s’effectuer que sur une seule voie, précise la SNCF. La reprise du trafic est estimée à mardi matin.