Élections européennes : le Rassemblement National largement en tête, Emmanuel Macron annonce la dissolution de l’Assemblée nationale

Une "décision grave".

Tels furent les mots d’Emmanuel Macron ce dimanche soir après les premiers résultats des élections européennes.

Le président a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale alors que le Rassemblement National est arrivé en tête avec près de 33% des votes.

Viennent ensuite la majorité présidentielle et le Parti Socialiste avec respectivement plus de 15% et plus de 14% des voix.

La dissolution de l’Assemblée nationale conduit à de nouvelles élections législatives. Ces dernières auront lieu le 30 juin et le 7 juillet. Cela veut dire que 14 députés seront de nouveau élus dans le Rhône.