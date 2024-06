Le LOU termine sa saison en battant Toulouse !

C'est devant 32 000 personnes que le LOU a reçu Toulouse ce samedi soir.

Et le Matmut Stadium de Gerland à guichets fermés en a eu pour son argent.

Car les Rouge et Noir, qui n'avaient plus rien à espérer, voulaient bien terminer à domicile contre le leader du Top 14.

Et pendant longtemps ce fut râpé. Car si le LOU avait inscrit le premier essai par Liam Allen à la 13e minute, et un second par Alfred Parisien à la 40e, le Stade Toulousain faisait honneur à son statut de leader du Top 14 et menait (12-21) à la mi-temps.

Fabien Gengenbacher a visiblement trouvé les mots à la pause car le LOU est revenu transfiguré. Liam Coltman permettait aux siens de revenir dans la rencontre avec un essai à la 44e. Puis l'inévitable Baptiste Couilloud redonnait l'avantage à Lyon à la 52e minute.

Sonnés, les Toulousains encaissaient un essai de Xavier Mignot à la 65e et semblaient incapables de se remettre la tête à l'endroit.

Un dernier essai de Mignot, suivi par une banderille de Sofiane Guitoune portaient le score final à 40-28. Le LOU termine 11e au classement.

Une belle victoire lyonnaise sur laquelle il faudra capitaliser cet été pour redresser la barre et éviter de rater à nouveau la prochaine saison.