Opération "place nette" à Rillieux-la-Pape : 300 fonctionnaires de police mobilisés

L'opération a débuté lundi.

L’opération, lancée sous l’autorité de la préfète de région Fabienne Buccio, a été réalisée à la demande du Président de la République d’après les instructions du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Ce mardi à Rillieux-la-Pape, trois établissements étaient sous le coup d’une fermeture administrative pour manquements aux règles d’hygiène. Huit personnes ont également été placées en garde à vue, et 1,5 kg de stupéfiants ont été saisis.

Intervenant trois mois après les opérations "place nette XXL" dans le département du Rhône, cette réalisation a également pour but de "lutter contre tous les trafics illégaux, toutes les formes de délinquance et améliorer le quotidien de nos concitoyens", selon l’État. Ainsi, outre les saisies de drogue, les contrôles sanitaires sont également renforcés, et de nombreux contrôles dans les transports, sur les voies publiques, et dans les commerces sont réalisés. Lors de ces derniers, trois cas de travail dissimulés ont été découverts.

Les effectifs concernant cette mission dépassent les 300 fonctionnaires de police, parmi lesquels des membres de la CRS 83, une unité d’élite composée de 183 policiers agissant dans les opérations de maintien de l’ordre de haute intensité, mais également de la police municipale et autres autorités.