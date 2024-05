Tassin : mieux connaitre la ville en 5 points historiques

Découvrez les 5 points historiques qui vont vous faire connaître la ville de Tassin !

Découvrez l'histoire de Tassin en 5 points, entre les origines romaines, sa création officielle, la première gare, l'horloge emblématique de la ville ou encore la transformation de la ville. On va vous dévoiler Tassin comme vous ne l'avez jamais vue !

De quand datent les premières traces de la ville ?

L'histoire de Tassin-la-Demi-Lune remonte au Ier siècle, marquée par la présence de l'Empire Romain, attestée par des vestiges découverts dans les quartiers d'Alaï et de la Raude, ainsi que par les ruines des aqueducs de l'Yzeron et de la Brévenne. Le réseau routier établi par Agrippa, gendre de l'empereur Auguste, comprend quatre voies militaires partant de la ville haute de Lugdunum. La voie d'Aquitaine, rejoignant le pays des Santons via Feurs, Clermont-Ferrand et Limoges, longe probablement l'aqueduc de l'Yzeron, traversant ainsi le territoire de l'actuelle ville de Tassin.

De quand date la naissance officielle de la ville ?

En 1881, la commune de Tassin-la-Demi-Lune naît officiellement de l'union entre la Demi-Lune et Tassin, cette dernière existant depuis la Révolution. Cette fusion s'accompagne d'une extension vers le Nord aux dépens de la commune d'Écully. Elle marque l'aboutissement d'une expansion démographique remarquable, avec une population passant d'environ un millier à près de 4 000 habitants en l'espace de 30 ans, entre 1856 et 1886.

Quand est apparue la première gare de la ville ?

La Compagnie des Dombes a ouvert la première liaison ferroviaire vers Montbrison depuis Tassin en 1876. Reprise par la P.L.M. puis par la SNCF, elle a utilisé des locomotives à vapeur jusqu'en 1954, année de l'électrification de la ligne Lyon-Charbonnières. De plus, la compagnie F.O.L. a lancé en 1886 un train reliant Lyon à Vaugneray et Mornant. Reprenant ce réseau, l'O.T.L. l'a exploité jusqu'en 1954, date à laquelle les cars et voitures ont remplacé ce tramway.

Qui sont à l’initiative de l’horloge de la ville ?

Monument érigé entre 1907 et 1908, son inauguration a eu lieu le 5 avril 1908, sous la direction du conseil municipal dirigé par Etienne Marin. Les cadrans de l'horloge, fabriquée par les anciens établissements Charvet de Lyon, mesurent 1,20 mètre de diamètre. L'édifice, de style Louis XVI et d'une hauteur de 13,5 mètres, a été conçu par les architectes Robert et Chollat. Les éléments décoratifs, représentant les allégories du jour et de la nuit ainsi que des ornements floraux, ont été sculptés par l'artiste Pierre Devaux, originaire de Tassin. La partie fonderie a été réalisée par la fonderie d'art d'Osne-le-Val, en Haute-Marne. La colonne, évidée en son centre, permettait à l'employé chargé de remonter le mécanisme de passer à l'intérieur avant que celui-ci ne soit "électrifié". En 2002, l'horloge a été restaurée grâce à la participation de la fonderie Vincent de Brignais. Il est classé monument historique depuis 2007.

Qu’y-avait-il avant que l’autoroute ne soit construite ?

Cet édifice remplace l'ancienne église Saint-Joseph, détruite en 1971 pour permettre le passage d'une bretelle d'autoroute. L'ancienne église, conçue par Pierre Bossan, avait été achevée en 1842. L'architecte du nouveau bâtiment est le Cabinet Grimal, Mermet, Sabattier, avec Franck Grimal, également connu pour avoir conçu l'église des Minguettes. Marcel Sabattier a dirigé le projet. Les travaux ont débuté en janvier 1970 pour s'achever en octobre 1971.

Ces 5 points historiques offrent un aperçu précieux de l'évolution de Tassin-la-Demi-Lune au fil du temps. De ses racines romaines à son développement moderne, chaque étape a façonné l'identité de cette ville dynamique et historique. En comprenant ces éléments clés, nous enrichissons notre appréciation et notre compréhension de Tassin et de son patrimoine.

