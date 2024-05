Rhône : Balade autour de Lyon - L'île de la table ronde

Dans cette série qui vise à indiquer des spots de balade aux alentours de Lyon, on vous emmène cette fois-ci à Solaize.

Cette promenade est familiale, sans dénivelé, et vous permettra de découvrir différents points d’observation de la nature environnante et vous mènera jusqu’à la ferme au Loup.

Pour débuter cette aventure, stationnez votre véhicule au niveau du parking de l’île en venant de Vernaison. De là, dirigez-vous vers la tour où est amarrée une ancienne embarcation, marquant ainsi le point de départ de votre escapade. Tout au long de votre balade, vous découvrirez plusieurs sites d’observation, dont une lône où évoluent cygnes, castors et colibris. En chemin, lorsque vous arriverez à la prairie, prenez le temps d’admirer les mares abritant libellules et grenouilles, avant de parvenir à la ferme au Loup. Cette demeure séculaire, isolée au cœur de l’île de la Table Ronde, domine majestueusement le Rhône depuis le XVIIIe siècle, et tire son nom d’une famille autrefois établie en ces lieux. Profitez pleinement du calme et du charme authentique de cet endroit avant de poursuivre votre itinéraire en longeant les berges pour finalement retourner au parking. Là, vous aurez l’opportunité de vous installer confortablement pour un pique-nique convivial, prolongeant ainsi cette journée mémorable au sein de la nature paisible et préservée. Cette excursion sur l'île de la Table Ronde vous offre une expérience unique, alliant découverte de la faune locale, immersion dans un cadre historique et moments de détente en pleine nature. Profitez-en pleinement et créez des souvenirs inoubliables en famille ou entre amis.