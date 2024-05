Oullins : Tout ce que vous ne savez pas sur la ville !

Première de notre série sur les villes de la région, Oullins est une ville riche, située en bordure de Lyon, dans laquelle il est facile de s’occuper ! On a donc fait un résumé d’activités sympathiques et gratuites à faire dans dans la commune.

On aurait presque du mal à croire par endroit que nous sommes toujours à côté de la troisième ville de France. Moins dense que la métropole voisine mais très accessible, Oullins est une chouette ville pour ceux qui auraient envie de plus d’espace et de calme tout en profitant des avantages de la vie citadine. N'hésitez pas à nous partager d'autres activités à Oullins qui selon vous auraient également leur place dans cet article !

Les espaces verts

Oullins dispose de nombreux espaces verts, au total de 20 parcs et jardins, qui s’apprécie en famille, ou même tout seul. Le cadre, entre ville et verdure, est idéal si vous avez des enfants ou des animaux et si vous souhaitez garder un pied dans l’herbe en même temps que de bénéficier des facilités de déplacement d’une vie citadine. Rendez-vous au parc Chabrières, au parc naturel de l'Yzeron, au parc naturel de Sanzy, au parc du Prado, au Jardin sans fin et bien d’autres encore pour vos picnics de cet été.

Les festivités et célébrations

La fête de l’iris

En parlant du parc Chabrières, un événement bien connu des Oullinois s’y déroule chaque année : la Fête de l'iris. Chaque année, une vingtaine d’associations partenaires s’organisent avec des artistes professionnels, 250 amateurs et des professionnels du développement durable pour proposer aux 10 000 visiteurs une journée incontournable composée de rencontres artistiques destinées à valoriser le territoire de la ville. De la danse au théâtre en passant par la musique, c’est une bonne initiation à l’éco responsabilité tout en passant une journée sympathique avec ses proches !

La fête de la musique

Toujours au sein du parc Chabrières, chaque année et comme partout en France le 21 juin, la ville célèbre l'essence même de la Fête de la musique avec une célébration gratuite, ouverte à tous les styles musicaux, et accessible à chacun.

La fête du 8 décembre

Oullins n’est pas en reste pendant la fête des Lumières, les habitants ont le plaisir chaque année de profiter d’une diversité d'activités centrées sur la lumière, avec des animations musicales, festives et gustatives. La soirée a lieu dans le centre-ville et inclut installation lumineuse, dégustations en partenariat avec les commerçants locaux, ainsi que des performances d'artistes professionnels. Près de 100 amateurs et une dizaine d'associations participent également à cet événement !

Les braderies Automnales et Printanières

Chaque année, la ville d'Oullins célèbre l'arrivée du printemps avec les Printanières, un événement incontournable. Cette année, le rendez-vous était fixé au 4 mai 2024. Les festivités incluent une grande foire commerciale où les visiteurs pourront dénicher des bonnes affaires parmi une variété de stands proposant des vêtements, des chaussures, des accessoires, des produits artisanaux et des mets délicieux. Par ailleurs, cet évènement ne se résume pas uniquement à du shopping ! C'est aussi l'occasion pour les commerçants locaux de promouvoir leurs activités et pour les habitants de la ville et des environs de se retrouver. Au programme : une multitude d'animations, des concerts, des spectacles de rue, des ateliers pour enfants et des démonstrations sportives.

Les lieux chargés d’histoire

Pour ceux qui adorent faire du tourisme historique et visiter les monuments de la région lyonnaise, vous devez absolument passer par Oullins. Originellement nommée Aulanius, la commune jouxtait la capitale des Gaules dès le 9ème siècle après JC ! La population explose lors de la révolution industrielle au 19ème, sont alors construites les cités cheminotes. Forte de ses millénaires d’histoire, Oullins possède plusieurs monuments historiques qui valent le détour comme le Château d’Oullins, la Maison de la Cadière, l'église Saint-Martin, le Castel La Frérie et le château de la Bussière. Un Parchemin datant de 1285 est également disponible aux Archives municipales.





Pour les lecteurs curieux qui sont arrivés jusqu'ici, nous vous proposons des anecdotes mystérieuses sur Lyon, et ainsi l'occasion de briller pendant votre prochaine soirée.