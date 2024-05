Lyon : la rue Grenette fermée ce lundi aux automobilistes

Ce lundi marque la fermeture de la rue Grenette à Lyon.

Cette artère emblématique de la Presqu'île doit subir d'importants travaux de rénovation en préparation de son interdiction définitive aux voitures. Les travaux débutent cette semaine avec la modernisation des réseaux souterrains, une tâche nécessaire en raison de l'état vétuste des infrastructures datant du début du XXe siècle. Ces travaux préliminaires s'étendront jusqu'en octobre prochain.

Pendant cette période, la rue Grenette sera inaccessible aux automobilistes, tandis que les riverains, les livreurs, les cyclistes et les piétons pourront continuer à l'emprunter. De plus, le sens de circulation de cette artère sera modifié entre le quai Saint-Antoine et la rue Mercière afin de faciliter l'accès aux quais pour les voitures venant de la rue Mercière. Des itinéraires alternatifs seront mis en place pour gérer la circulation.

Pour maintenir les commerçants informés des progrès des travaux, la Métropole de Lyon mettra en place une boucle WhatsApp. Ces travaux débutent par la première tranche entre la rue Mercière et la rue de la République, qui sera réaménagée en demi-chaussée.

La phase suivante, prévue de novembre 2024 à l'été 2025, consistera en la rénovation du réseau électrique, du collecteur d'eau usée et des travaux de voirie. À l'issue de ces travaux, l'interdiction totale de la circulation des voitures pourra être mise en place.

Cette fermeture de la rue Grenette s'inscrit dans le cadre du projet "Presqu'île à Vivre" porté par les écologistes lyonnais, visant à transformer les Cordeliers en un important pôle de transport en commun. La mise en place d'une Zone à trafic limitée (ZTL) rendra à terme la traversée en voiture possible uniquement via l'échangeur de Perrache ou le tunnel de la Croix-Rousse.