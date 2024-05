L'OL féminin qualifié pour la finale des play-offs !

Ce dimanche après-midi, l'OL féminin recevait Reims au Groupama Stadium.

Arrivées en tête de D1 Arkema avec 11 points d'avance sur le PSG, les Fenottes doivent désormais passer par des play-offs pour tenter de valider le titre.

C'est donc face au Stade de Reims que se disputait la demi-finale au Groupama Stadium.

Et les joueuses de Sonia Bompastor n'ont pas fait dans la dentelle face à leurs adversaires, qualifiées pour les play-offs lors de l'ultime journée de championnat.

Wendie Renard ouvrait le score à la 12e minute. La capitaine était toute heureuse d'hériter du ballon mal dégagé par la gardienne adverse et n'avait plus qu'à le pousser au fond (1-0).

Les Fenottes maintenaient la pression sur leurs adversaires. Et à la 36e, Danielle van de Donk doublait la mise d'une belle frappe à l'entrée de la surface (2-0).

La Néerlandaise était imitée par Amel Majri juste avant la mi-temps. A la 43e, elle marquait à son tour un but exceptionnel à plus de 25 mètres et dans la lucarne, ne laissant aucune chance à Kinga Szemik (3-0).

La seconde période reprenait sur le même rythme infernal pour Reims. Kadidiatou Diani y allait de son but à la 57e minute, reprenant un centre de Lindsey Horan (4-0).

Seulement une minute plus tard, Melchie Dumornay dribblait puis frappait. La joueuse haïtienne inscrivait ainsi le cinquième but de l'OL (5-0).

A la 66e minute, Kadidiatou Diani profitait d'un cafouillage dans la surface pour enfoncer le clou (6-0).

Place désormais à la préparation de la finale de ces play-offs. Elle aura lieu vendredi prochain face au Paris-Saint-Germain, à 21h au Groupama Stadium.